Donne | “dal 2017 aumentano i maltrattamenti familiari”

ROMA – Dal 2017 sono in continua crescita i maltrattamenti familiari in Italia e la tendenza dovrebbe essere rispettata anche nel 2020. A dirlo e' una ricerca presentata dal Dipartimento di economia dell'Università della Tuscia di Viterbo insieme all'associazione Differenza Donna, oggi alla Stampa Estera a Roma.Al nord si denuncia in più – rivela la ricerca che ha analizzato 250 sentenze negli ultimi anni – mentre i tassi di femminicidio sono equamente distribuiti su tutto il territorio italiano. "L'indagine sarà consegnata per condivisione alla ministra per le Pari Opportunità e Famiglia Elena Bonetti, pensiamo possa essere utile vista la difficoltà nel reperire documenti in tal senso", spiega Flaminia Saccà, docente di sociologia dei fenomeni politici alla Tuscia. L'obiettivo, aggiunge, è "combattere gli stereotipi, bussole non scientifiche dell'orientamento. E' una semplificazione della realtà, non dobbiamo accettare", conclude.

