Covid | l' allarme di Speranza | ' I casi aumenteranno ancora' E la Camera va in tilt | niente voto

Corriere : Covid, Cartabellotta: «Il trend, a Natale 1000 in terapia intensiva e 12000 ospedalizzati» - Corriere : ?? ULTIM'ORA – L'allarme del virologo: «Mantenete le distanze, indossate le mascherine» - Gazzetta_it : Allarme al #Genoa: 14 tesserati positivi al #Covid19. #Tamponi anche al #Napoli #SerieA - oznerol4 : RT @GiancarloDeRisi: Fila di #immigrati senza mascherina: è allarme rosso. Dopo l'ultima genialata del governo l'infezione da Covid potrebb… - primula_65 : RT @carlakak: L'allarme del direttore della Asl di Latina: “Salvini deve stare in isolamento, ha avuto contatti con persone positive al CO… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid allarme

Il Messaggero

E’ ancora paura in Irpinia soprattutto nelle scuole e sulle zone dove dopo i centinaia di tamponi effettuati, si resta con il fiato sospeso in attesa dei referti che saranno processati nelle prossime ...Non solo il make up delle piazzette centrali a Campobello di Licata. Il Comune progetta la sistemazione anche di quelle periferiche, per sviluppare il processo di integrazione non soltanto ...Nel Regno Unito ancora un brusco aumento dei contagi: le autorità, riferisce Sky, hanno registrato 14.542 nuovi casi in 24 ore, circa 2.000 in più rispetto al giorno precedente. I casi complessivi ...