Covid a scuola: chiude storico liceo napoletano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Attività sospese per effettuare la sanificazione. Chiuso il liceo Vittorio Emanuele II – Garibaldi di Napoli. Così questa mattina il liceo nel cuore di Napoli non ha aperto le aule ai propri studenti nelle sedi del centro storico a via San Sebastiano e via Pecchia. “Le attività didattiche – si legge nell’annuncio firmato dalla dirigente scolastica, la Prof.ssa Valentina Bia – saranno sospese nelle sedi di via San Sebastiano e via Pecchia per effettuare una sanificazione degli spazi scolastici. Le lezioni riprenderanno regolarmente giovedì 8 ottobre 2020“. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Attività sospese per effettuare la sanificazione. Chiuso ilVittorio Emanuele II – Garibaldi di Napoli. Così questa mattina ilnel cuore di Napoli non ha aperto le aule ai propri studenti nelle sedi del centroa via San Sebastiano e via Pecchia. “Le attività didattiche – si legge nell’annuncio firmato dalla dirigente scolastica, la Prof.ssa Valentina Bia – saranno sospese nelle sedi di via San Sebastiano e via Pecchia per effettuare una sanificazione degli spazi scolastici. Le lezioni riprenderanno regolarmente giovedì 8 ottobre 2020“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Rinaldi_euro : Governo di irresponsabili. Sul covid Conte e Arcuri non ne azzeccano una – Il Tempo - fattoquotidiano : Covid, 18 studenti su 22 positivi in una classe a Taranto: chiude la scuola. Sis 118: “Evento sentinella, servono l… - CorSport : 'Il #ministro del senso comune' | ?? di Alessandro Barbano @alebarbano | Cari lettori, voi cosa ne pensate?… - giorgiogaias : RT @Natizevi: Mio figlio è a casa per “moccio”. Senza febbre la pediatra non prescrive tampone, io sono a casa con lui da sabato e fino all… - nanofrozen : RT @Rinaldi_euro: Governo di irresponsabili. Sul covid Conte e Arcuri non ne azzeccano una – Il Tempo -