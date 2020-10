Covid-19 | boom di contagi in Irpinia | quattro fanno riferimento al capoluogo

Adnkronos : ++#Covid, boom nuovi casi in #Italia: oltre 3600++ - Agenzia_Ansa : #Coronavirus A Latina boom di casi. La Asl: 'Uscire solo se necessario' #ANSA - infoitsalute : Covid, boom nuovi casi: oltre 3600 - ScottoLavina : Covid, boom nuovi casi: oltre 3600 - MaxLandra : RT @uzupetru: ?? ?? ?? ULTIM'ORA SIAMO A POCHE ORE DAL #LOCKDOWN2 Lo strafottente modo di fare dei #negazionisti mette a rischio la chiusur… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid boom

Adnkronos

2 decessi di person2 positive al test del Covid-19 sono stati comunicati nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione,nessuno verificatosi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo ...Balzo dei contagi Covid in Italia, con l’incremento dei casi che per la prima volta dopo mesi torna sopra i tremila in un solo giorno: secondo il bollettino dei ministero della Salute nelle ultime 24 ...