"Chi sono questi morti? Che età hanno?". Senaldi mette alle corde Sileri: viceministro disperato, non sa più a cosa aggrapparsi | Video (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Pietro Senaldi incastra il governo. Il direttore di Libero, ospite a DiMartedì su La7, non ci va per il sottile: "Io sono disposto a tutto, però voglio sapere dall'esecutivo chi sono i morti che ogni giorno abbiamo nel bollettino del coronavirus. Quando si sono ammalati? Che età media hanno?", chiede nel salotti di Giovanni Floris. Poi Senaldi sterza sull'attualità, ossia sull'intenzione di Giuseppe Conte e compagni di prorogare lo stato di emergenza fino al 31 gennaio. Anche qui il direttore mette in serie difficoltà i giallorossi, rappresentati in studio da Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute : "Perché siamo in ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Pietroincastra il governo. Il direttore di Libero, ospite a DiMartedì su La7, non ci va per il sottile: "Iodisposto a tutto, però voglio sapere dall'esecutivo chiche ogni giorno abbiamo nel bollettino del coronavirus. Quando siammalati? Che; media?", chiede nel salotti di Giovanni Floris. Poisterza sull'attualità, ossia sull'intenzione di Giuseppe Conte e compagni di prorogare lo stato di emergenza fino al 31 gennaio. Anche qui il direttorein serie difficoltà i giallorossi, rappresentati in studio da Pierpaolodella Salute : "Perché siamo in ...

ladyonorato : Quindi le cure ci sono e gli anziani sopravvivono... (per chi ancora non l’avesse chiaro) - matteosalvinimi : #Salvini: focolaio? Non scherziamo. Ho fatto test e sono negativo. Usare la malattia per fare battaglia politica co… - Mov5Stelle : Sono partiti i bonifici per i risparmiatori di Banca Etruria, Banca Marche, Cariferrara, Carichieti, Popolare di Vi… - beatrice_tom : Sapete da chi è stato distrutto il grande impero di Roma? Da IMMIGRATI BARBARI. La civiltà degli Indiani d'America… - PalmeStef : RT @JLProject1: La ferocia dei #decretisicurezza è stata solo attenuata. Per esempio, le multe a chi soccorre sono state ridotte, non tolte… -