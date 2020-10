Caserta, Papa Francesco sceglie Monsignor Caputo: è lui il successore di D’Alise (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – E’ Monsignor Tommaso Caputo, 70 anni, arcivescovo prelato di Pompei, il nuovo amministratore apostolico della Diocesi di Caserta, nominato da Papa Francesco dopo l’improvvisa scomparsa, domenica mattina, del Vescovo Giovanni D’Alise, deceduto all’ospedale di Caserta per complicazioni legate al contagio da Coronavirus; anche un altro prete della Diocesi di Caserta è risultato contagiato, si tratta dell’anziano parroco Don Primo Poggi, molto noto nel capoluogo, per anni guida del Santuario di San Lucia e della Divina Misericordia, attualmente ricoverato al Covid Hospital di Maddaloni. “Il suo generoso cuore di pastore, sempre vicino alla sua gente, testimone autentico e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– E’Tommaso, 70 anni, arcivescovo prelato di Pompei, il nuovo amministratore apostolico della Diocesi di, nominato dadopo l’improvvisa scomparsa, domenica mattina, del Vescovo Giovanni D’Alise, deceduto all’ospedale diper complicazioni legate al contagio da Coronavirus; anche un altro prete della Diocesi diè risultato contagiato, si tratta dell’anziano parroco Don Primo Poggi, molto noto nel capoluogo, per anni guida del Santuario di San Lucia e della Divina Misericordia, attualmente ricoverato al Covid Hospital di Maddaloni. “Il suo generoso cuore di pastore, sempre vicino alla sua gente, testimone autentico e ...

Monsignor Caputo ha anche spiegato che il procedimento per la nomina del nuovo pastore è già cominciato e che bisognerà accompagnarlo con la preghiera. Ad accogliere il presule di Pompei, il vicario g ...

«La pandemia ha piegato le sue forze fisiche ma, possiamo dire, ha posto in luce ancora di più la tempra di un consacrato pronto ad accettare ogni sofferenza e a offrirla al Signore come è chiesto al ...

