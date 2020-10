Aspi: ancora tre giorni, poi la decisione sulla revoca della gestione Autostrade (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il raggiungimento dell'accordo fra il governo e i Benetton, per scongiurare la revoca della gestione delle Autostrade, passa per il superamento dello scoglio rappresentato dalla manleva per i danni ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il raggiungimento dell'accordo fra il governo e i Benetton, per scongiurare ladelle, passa per il superamento dello scoglio rappresentato dalla manleva per i danni ...

FrailAnemone15 : RT @genovatoday: Calcinacci dal viadotto, ancora chiusa via delle Fabbriche. Aspi: «Nessun problema di stabilità» - paolorm2012 : RT @genovatoday: Calcinacci dal viadotto, ancora chiusa via delle Fabbriche. Aspi: «Nessun problema di stabilità» - Frances47226166 : RT @genovatoday: Calcinacci dal viadotto, ancora chiusa via delle Fabbriche. Aspi: «Nessun problema di stabilità» - Paolo_Bignardi : RT @genovatoday: Calcinacci dal viadotto, ancora chiusa via delle Fabbriche. Aspi: «Nessun problema di stabilità» - licprospero : RT @genovatoday: Calcinacci dal viadotto, ancora chiusa via delle Fabbriche. Aspi: «Nessun problema di stabilità» -

Ultime Notizie dalla rete : Aspi ancora De Micheli soddisfatta per il decreto sicurezza, su Aspi e Alitalia "ancora nessuna novità" Agenzia Nova De Micheli soddisfatta per il decreto sicurezza, su Aspi e Alitalia "ancora nessuna novità"

L'approvazione del decreto legge contenete disposizioni in materia di immigrazione "è un ottimo risultato. Credo che venga ...

Autostrade, l’ultimatum del governo sta per scadere

Ancora pochi giorni alla deadline imposta dall'esecutivo guidato dal premier Conte: senza un accordo si procederà con la revoca delle concessioni ...

L'approvazione del decreto legge contenete disposizioni in materia di immigrazione "è un ottimo risultato. Credo che venga ...Ancora pochi giorni alla deadline imposta dall'esecutivo guidato dal premier Conte: senza un accordo si procederà con la revoca delle concessioni ...