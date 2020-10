Volterra: la terra degli Etruschi (Di martedì 6 ottobre 2020) Volterra, città di origine etrusca, (Veláthri come era chiamata), veniva considerata una delle 12 città più importanti della confederazione etrusca.La strada che vi conduce è magnifica: calanchi e panorami a perdita d'occhio si alternano creando degli scenari unici, che mutano di stagione in stagione ma conservando sempre quel carattere spettacolare, che regala immagini perfette per fotografi, pittori ed appassionati di moto. Volterra racconta una storia importante, che ci ha lasciato capolavori unici come Porta Diana, la cinta muraria, l'Acropoli, svariati ipogei, la Porta all'Arco, i resti del Teatro Romano risalente al I secolo a.c. e svariati edifici d'epoca medievale, come il Palazzo dei Priori, la Fortezza Medicea e la Cattedrale.Altro gioiello è il Museo ... Leggi su panorama (Di martedì 6 ottobre 2020), città di origine etrusca, (Veláthri come era chiamata), veniva considerata una delle 12 città più importanti della confederazione etrusca.La strada che vi conduce è magnifica: calanchi e panorami a perdita d'occhio si alternano creandoscenari unici, che mutano di stagione in stagione ma conservando sempre quel carattere spettacolare, che regala immagini perfette per fotografi, pittori ed appassionati di moto.racconta una storia importante, che ci ha lasciato capolavori unici come Porta Diana, la cinta muraria, l'Acropoli, svariati ipogei, la Porta all'Arco, i resti del Teatro Romano risalente al I secolo a.c. e svariati edifici d'epoca medievale, come il Palazzo dei Priori, la Fortezza Medicea e la Cattedrale.Altro gioiello è il Museo ...

