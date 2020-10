Virus | 2 677 contagi e 28 decessi I tamponi sfiorano quota 100mila

SanitaInf : + Bollettino del 6 ottobre + Ad oggi in Italia il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 330.263 (… - momentosera : #CoronavirusItalia: dall’inizio, almeno 330.263 persone (+2.677 su ieri) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di qu… -

Sono 2.677 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, 395 dei quali in Campania, che risulta, al momento, tra le regioni maggiormente interessate dall’emergenza Covid-19. A seguire ...Sono 2.677 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 99.742 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore sono stati 28 i decessi, per un totale di 36.030 dall'inizio della pandemia.