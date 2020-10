Undici miliardi per i trasporti di Roma: Campidoglio chiede sostegno al Governo Conte tramire Recovery Fund (Di martedì 6 ottobre 2020) Undici miliardi per i trasporti di Roma: il M5s mira al Recovery Fund per metro e tram della Capitale: per il compimento delle opere sulla metro C, per la realizzazione della D e attuare le linee tramviarie indicate nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, il Comune pare abbia l’esigenza di ricorrere al sostegno del Governo Conte. Un vasto piano trasporti, quello del Campidoglio, che passa da isole ambientali e tramvie, metro e mobilità sostenibile: E’ il cosiddetto Pums, Piano Urbano di Mobilità Sostenibile. “un piano ambizioso e innovativo ha detto Enrico Stefàno, il presidente della commissione Mobilità che ha ricordato come “A fine ... Leggi su italiasera (Di martedì 6 ottobre 2020)per idi: il M5s mira alper metro e tram della Capitale: per il compimento delle opere sulla metro C, per la realizzazione della D e attuare le linee tramviarie indicate nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, il Comune pare abbia l’esigenza di ricorrere aldel. Un vasto piano, quello del, che passa da isole ambientali e tramvie, metro e mobilità sostenibile: E’ il cosiddetto Pums, Piano Urbano di Mobilità Sostenibile. “un piano ambizioso e innovativo ha detto Enrico Stefàno, il presidente della commissione Mobilità che ha ricordato come “A fine ...

Linee metropolitane da realizzare e altre da prolungare, e poi ancora isole ambientali e tramvie. C’è di tutto nell’elenco degli interventi che, il Campidoglio, ha chiesto al Governo di finanziare. Ne ...

