Una Vita anticipazioni, 7 ottobre 2020: Liberto pronto a riconquistare Rosina (Di martedì 6 ottobre 2020) Mercoledì 7 ottobre 2020 – Liberto non rinuncia a Rosina: il Seler era convinto di poter riconquistare Rosina con un gesto di solidarietà come il pranzo benefico, ma vedrete come la Rubio invece abbia deluso le sue aspettative . La donna infatti prosegue per la sua strada e niente sembra poterle far cambiare idea, per questo continua i suoi preparativi per raggiungere sua figlia Leonor in Portogallo. Così il nipote di Susana inizia a pensare che potrebbe aver perso per sempre sua moglie per colpa di quello che ha fatto tradendola con Genoveva. Puntata di ieri di Una Vita Genoveva e Felipe sono diventati molto intimi ma le trame Una Vita rivelano che Alfredo inizi a sospettare sulle uscite della moglie, per questo ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 6 ottobre 2020) Mercoledì 7non rinuncia a: il Seler era convinto di potercon un gesto di solidarietà come il pranzo benefico, ma vedrete come la Rubio invece abbia deluso le sue aspettative . La donna infatti prosegue per la sua strada e niente sembra poterle far cambiare idea, per questo continua i suoi preparativi per raggiungere sua figlia Leonor in Portogallo. Così il nipote di Susana inizia a pensare che potrebbe aver perso per sempre sua moglie per colpa di quello che ha fatto tradendola con Genoveva. Puntata di ieri di UnaGenoveva e Felipe sono diventati molto intimi ma le trame Unarivelano che Alfredo inizi a sospettare sulle uscite della moglie, per questo ...

Pontifex_it : Vivere indifferenti davanti al dolore non è una scelta possibile; non possiamo lasciare che qualcuno rimanga “ai ma… - angelomangiante : Sandro Piccinini è sempre il Top. Un fuoriclasse. Da una vita. @SkySport - virginiaraggi : Dolore per la morte di Carla Nespolo, Presidente nazionale dell’Anpi e prima donna a ricoprire questo ruolo. I valo… - fralbalu : RT @Pontifex_it: Vivere indifferenti davanti al dolore non è una scelta possibile; non possiamo lasciare che qualcuno rimanga “ai margini d… - capenottero : RT @GiovanniAgost20: La data del 6 ottobre 1938 è un capitolo di storia oscura e terribile: Mussolini con l’appoggio dei funzionari fascist… -