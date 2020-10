Trump che si toglie la mascherina in pubblico è un patetico superman (Di martedì 6 ottobre 2020) Donald Trump il 5 ottobre al rientro alla Casa Bianca (foto: Win McNamee/Getty Images)La clip con la musica da film epico, l’atterraggio dell’elicottero Marine One nel giardino della Casa Bianca, il saluto militare e la mascherina che se ne va, via dalla faccia. Poi un altro breve video, sempre su Twitter, in cui Donald Trump spiega di “aver imparato molto sul coronavirus” e invita le persone ad allinearsi a quella che è d’altronde la sua imperturbabile narrazione dall’inizio della pandemia: “Non lasciatevi dominare, non ne siate spaventati, non fatevi rubare le vostre vite. Lo batterete, abbiamo le migliori attrezzature e i migliori farmaci, tutti sviluppati di recente. Mi sento meglio di vent’anni fa”. E torna su un punto già sollevato nei giorni scorsi e che ... Leggi su wired (Di martedì 6 ottobre 2020) Donaldil 5 ottobre al rientro alla Casa Bianca (foto: Win McNamee/Getty Images)La clip con la musica da film epico, l’atterraggio dell’elicottero Marine One nel giardino della Casa Bianca, il saluto militare e lache se ne va, via dalla faccia. Poi un altro breve video, sempre su Twitter, in cui Donaldspiega di “aver imparato molto sul coronavirus” e invita le persone ad allinearsi a quella che è d’altronde la sua imperturbabile narrazione dall’inizio della pandemia: “Non lasciatevi dominare, non ne siate spaventati, non fatevi rubare le vostre vite. Lo batterete, abbiamo le migliori attrezzature e i migliori farmaci, tutti sviluppati di recente. Mi sento meglio di vent’anni fa”. E torna su un punto già sollevato nei giorni scorsi e che ...

