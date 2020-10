Treviglio incidente sulla Sp42 | morto nello schianto un bambino di 10 anni

Leggi su urbanpost

(Di martedì 6 ottobre 2020) Terribileche dividee Arcene, in via Bergamo. Uno scontro tra due auto, una Bmw e una Fiat, ha portato alla morte di undi soli 11. Si chiamava Gerfi Mihai e avrebbe compiuto 11il prossimo 26 ottobre. Stava viaggiando con sua madreFiat Punto quando all’improvviso la donna ha perso il controllo della vettura finendocorsia opposta. Per la Bmw che sopraggiungeva non c’è stato modo di evitare l’impatto. Leggi anche –> Novara, tragicostradale nell’autostrada A26: auto investe cinghiali, morte due persone, addio a Gerfi Erano da poco passate le 13 di ...