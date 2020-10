Sicurezza: De Micheli, 'su dl lavoro attento e responsabile, promessa mantenuta' (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott. (Adnkronos) - Le modifiche ai dl Sicurezza approvati ieri dal Consiglio dei ministri sono il frutto di un "lavoro profondo, attento, responsabile e intelligente, un ottimo risultato. E' stata ripristinata una condizione di corretta gestione sia delle questioni legate alla Sicurezza urbana sia delle questioni che riguardano i migranti: un grande risultato della maggioranza, una promessa mantenuta". Così la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, arrivando all'assemblea nazionale di Confcooperative. A chi le domanda se la modifica ai dl Salvini segni un cambio di passo per il governo, "sì - risponde - è uno dei tasselli previsti nel programma di governo e che abbiamo realizzato, più saremo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott. (Adnkronos) - Le modifiche ai dlapprovati ieri dal Consiglio dei ministri sono il frutto di un "profondo,e intelligente, un ottimo risultato. E' stata ripristinata una condizione di corretta gestione sia delle questioni legate allaurbana sia delle questioni che riguardano i migranti: un grande risultato della maggioranza, una". Così la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De, arrivando all'assemblea nazionale di Confcooperative. A chi le domanda se la modifica ai dl Salvini segni un cambio di passo per il governo, "sì - risponde - è uno dei tasselli previsti nel programma di governo e che abbiamo realizzato, più saremo ...

DRDavideV : Salone Nautico 2020 al via, come arrivare: inaugurazione con ministra De Micheli „ Salone Nautico al via nell'era c… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicurezza Micheli Sicurezza: De Micheli, 'su dl lavoro attento e responsabile, promessa mantenuta' La Sicilia Sicurezza: De Micheli, 'su dl lavoro attento e responsabile, promessa mantenuta'

(Adnkronos) - Le modifiche ai dl sicurezza approvati ieri dal Consiglio dei ministri ... Così la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, arrivando all'assemblea nazionale di ...

Micheli vara la giunta di passaggio "Aspettiamo di inserire i giovani"

Una squadra di passaggio, quindi, con due nuovi ingressi, Livia Achilli (Segrate Nostra) e Guido Bellatorre (Lista Micheli), e tante riconferme. L’avvocato Livia Achilli seguirà la partita della ...

(Adnkronos) - Le modifiche ai dl sicurezza approvati ieri dal Consiglio dei ministri ... Così la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, arrivando all'assemblea nazionale di ...Una squadra di passaggio, quindi, con due nuovi ingressi, Livia Achilli (Segrate Nostra) e Guido Bellatorre (Lista Micheli), e tante riconferme. L’avvocato Livia Achilli seguirà la partita della ...