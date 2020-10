Serie A, il presidente Dal Pino positivo al Coronavirus (Di martedì 6 ottobre 2020) Nuovo caso di Coronavirus legato al calcio italiano. Lega Serie A comunica che il presidente Paolo Dal Pino è risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone effettuato nella giornata di ieri. Sintomatico è in isolamento presso la propria abitazione e seguirà nelle prossime ore le procedure previste dal protocollo sanitario.L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 6 ottobre 2020) Nuovo caso dilegato al calcio italiano. LegaA comunica che ilPaolo Dalè risultatoal Covid-19 in seguito al tampone effettuato nella giornata di ieri. Sintomatico è in isolamento presso la propria abitazione e seguirà nelle prossime ore le procedure previste dal protocollo sanitario.L'articolo CalcioWeb.

