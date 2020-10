"Se non riapriamo falliremo tutti". L'SOS delle discoteche: "Chiusi da febbraio senza alcun sostegno" (Di martedì 6 ottobre 2020) “Se non riapriamo falliremo tutti, l’intero settore scomparirà”. È lapidario il presidente del Silb-Fipe, l’organizzazione che associa oltre il 90% di discoteche e sale da ballo censite dalle Camere di Commercio, Maurizio Pasca, imprenditore salentino, proprietario del ‘Quattro colonne’ di Gallipoli. “Tranne che una breve parentesi estiva, per i soli locali all’aperto, siamo Chiusi dal 23 febbraio scorso e non abbiamo avuto nessun sostegno da parte del governo, non un euro né una parola , siamo un settore dimenticato, evidentemente siamo considerati ‘brutti, sporchi e cattivi’”, dice Pasca all’AdnKronos in relazione al Dpcm ottobre in materia appunto di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 ottobre 2020) “Se non, l’intero settore scomparirà”. È lapidario il presidente del Silb-Fipe, l’organizzazione che associa oltre il 90% die sale da ballo censite dalle Camere di Commercio, Maurizio Pasca, imprenditore salentino, proprietario del ‘Quattro colonne’ di Gallipoli. “Tranne che una breve parentesi estiva, per i soli locali all’aperto, siamodal 23scorso e non abbiamo avuto nessunda parte del governo, non un euro né una parola , siamo un settore dimenticato, evidentemente siamo considerati ‘brutti, sporchi e cattivi’”, dice Pasca all’AdnKronos in relazione al Dpcm ottobre in materia appunto di ...

