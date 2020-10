Ronda Rousey solidale con l’Armenia (Di martedì 6 ottobre 2020) Ronda Rousey si è mostrata solidale con l’Armenia e con il Nagorno-Karabakh e attraverso i social media ha espresso solidarietà all’Armenia riguardo il conflitto in corso con l’Azerbaigian e la Turchia. Ronda Rousey solidale con l’Armenia “L’Armenia e Artsakh Nagorno-Karabakh sono sotto attacco” ha scritto l’ex campionessa dei pesi medi UFC Rousey in un post ai suoi 13,1 milioni di follower su Instagram. “Mostrate la vostra solidarietà in questo sforzo globale di sensibilizzazione. Esprimete la vostra indignazione per gli attacchi provocati dall’Azerbaigian. Paese assistito dalla Turchia e dal desiderio palese di pulizia etnica degli armeni della loro patria ancestrale ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 6 ottobre 2020)si è mostratacon l’Armenia e con il Nagorno-Karabakh e attraverso i social media ha espresso solidarietà all’Armenia riguardo il conflitto in corso con l’Azerbaigian e la Turchia.con l’Armenia “L’Armenia e Artsakh Nagorno-Karabakh sono sotto attacco” ha scritto l’ex campionessa dei pesi medi UFCin un post ai suoi 13,1 milioni di follower su Instagram. “Mostrate la vostra solidarietà in questo sforzo globale di sensibilizzazione. Esprimete la vostra indignazione per gli attacchi provocati dall’Azerbaigian. Paese assistito dalla Turchia e dal desiderio palese di pulizia etnica degli armeni della loro patria ancestrale ...

