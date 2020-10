Rescaldina, Zodio chiude: tutti in fila per i megasaldi (Di martedì 6 ottobre 2020) Rescaldina, Milano,, 6 ottobre 2020 - Il polo commerciale di Rescaldina perde un altro pezzo. Zodio, la catena di negozi con articoli e oggettistica per la casa, ha comunicato che "l'avventura sta ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 6 ottobre 2020), Milano,, 6 ottobre 2020 - Il polo commerciale diperde un altro pezzo., la catena di negozi con articoli e oggettistica per la casa, ha comunicato che "l'avventura sta ...

qn_giorno : #Zodio chiude: tutti in fila per i megasaldi - CronacaOssonaTw : #Zodio, la svendita si adegua alle regole anti #covid19 #cronaca #rescaldina - ilarymary : #Zodio, la svendita si adegua alle regole anti #covid19 #cronaca #rescaldina - infoiteconomia : Rescaldina, Zodio preso d'assalto per la svendita prima della chiusura - RedazioneLaNews : #Milano Il negozio chiude e svende: assembramento mostruoso e maxi fila (anche sotto la pioggia) -

Ultime Notizie dalla rete : Rescaldina Zodio Rescaldina, Zodio chiude: tutti in fila per i megasaldi IL GIORNO Rescaldina, Zodio chiude: tutti in fila per i megasaldi

Il marchio d’ articoli per l’arredamento è l’ultima “vittima“ della crisi scatenata dalla pandemia. A fine mese in 22 perderanno il posto ...

Zodio, la svendita si adegua alle regole anti covid 19

di Ilaria Maria Preti. 04/10/2020 - Rescaldina. La svendita di Zodio si è adeguata alle regole anti covid e questa mattina presto, già verso le 6.30, di ...

Il marchio d’ articoli per l’arredamento è l’ultima “vittima“ della crisi scatenata dalla pandemia. A fine mese in 22 perderanno il posto ...di Ilaria Maria Preti. 04/10/2020 - Rescaldina. La svendita di Zodio si è adeguata alle regole anti covid e questa mattina presto, già verso le 6.30, di ...