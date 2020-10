Piero Angela su Rai Play con 10 nuove puntate di «Superquark+» (Di martedì 6 ottobre 2020) È da oltre 50 anni che Piero Angela è il maestro della divulgazione scientifica in tv. Con l’avvento dello streaming e all’età di 92 anni il nostro Attemborough trasloca il marchio Superquark su Rai Play: la seconda edizione di Superquark+ sarà disponibile sulla piattaforma Rai dal 6 ottobre. «Sono 10 brevi racconti di scienza», li definisce Angela, da 15 minuti ciascuno, che uniscono divulgazione a intrattenimento. Nella scorsa edizione, il figlio digitale dello storico programma nato nel 1981 (allora era semplicemente Quark), ha ottenuto quasi un milione di visualizzazione ed Elena Capparelli, direttore della piattaforma, sta già pensando alla terza serie. Leggi su vanityfair (Di martedì 6 ottobre 2020) È da oltre 50 anni che Piero Angela è il maestro della divulgazione scientifica in tv. Con l’avvento dello streaming e all’età di 92 anni il nostro Attemborough trasloca il marchio Superquark su Rai Play: la seconda edizione di Superquark+ sarà disponibile sulla piattaforma Rai dal 6 ottobre. «Sono 10 brevi racconti di scienza», li definisce Angela, da 15 minuti ciascuno, che uniscono divulgazione a intrattenimento. Nella scorsa edizione, il figlio digitale dello storico programma nato nel 1981 (allora era semplicemente Quark), ha ottenuto quasi un milione di visualizzazione ed Elena Capparelli, direttore della piattaforma, sta già pensando alla terza serie.

