Oriente e Occidente si sfidano a colpi di dettagli sartoriali

(Di martedì 6 ottobre 2020) Mentre a Parigi va in scena la settimana fashion con Dior che ricorda «la moda resta di moda anche in pandemia» noi abbiamo ancora tanto da dire sulle nostre sfilate milanesi dedicate alla prossima primavera-estate. A partire da Ermanno Scervino (il brand festeggia 20 anni) che nelle sue tenute di Bolgheri, in Maremma, con le tre top, Irina Shayk, Natasha Poly e Joan Smalls, ha presentato i suoi graziosi abiti in pizzo: «Per far sentire le donne più belle». Ed ecco la camicia di pelle (finta) bianca con i fiori ricamati, gli abiti lunghi e corti candidi tutti di pizzo, che torna come intarsio nella maglieria ampia, accostata ai pantaloni sottili o agli short. E poi tanti smoking, in bianco o nero, ma sempre in uno speciale tessuto che al calar della luce si accende di bagliori. Nessun viaggio immaginario alla ricerca di ispirazioni ma semplicemente un ...