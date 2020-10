Napoli, Rrahmani è positivo al coronavirus (Di martedì 6 ottobre 2020) Tra i due tamponi in attesa di elaborazione, ne è risultato uno positivo: è quello di Amir Rrahmani, che dunque si aggiunge a Zielinski ed Elmas tra i contagiati della rosa del Napoli. L'articolo Napoli, Rrahmani è positivo al coronavirus ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 ottobre 2020) Tra i due tamponi in attesa di elaborazione, ne è risultato uno: è quello di Amir, che dunque si aggiunge a Zielinski ed Elmas tra i contagiati della rosa del. L'articoloalilsta.

Secondo molti addetti ai lavori il Napoli ha fatto un'ottima campagna acquisti, rinforzando con Bakayoko la mediana che scontava la partenza di Allan, trattenendo Koulibaly e aggiungendo Rrahmani in ...

La Gazzetta dello Sport dà voto 7.5 al Napoli all'indomani della chiusura del calciomercato: "Aveva tre urgenze: non sacrificare la colonna portante della difesa; dare fisicità alla mediana; irrobusti ...

