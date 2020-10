Milan, ora i rinnovi: Donnarumma e Calhanoglu le priorità (Di martedì 6 ottobre 2020) Come ricorda la Gazzetta dello Sport, i dirigenti del Milan hanno due priorità assolute in tal senso: Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu . I due titolarissimi rossoneri hanno entrambi il ... Leggi su milanlive (Di martedì 6 ottobre 2020) Come ricorda la Gazzetta dello Sport, i dirigenti delhanno due priorità assolute in tal senso: Gianluigie Hakan. I due titolarissimi rossoneri hanno entrambi il ...

