Mascherine anche all’aperto, limiti ai party privati e divieto di ballo: le regole del nuovo Dpcm (Di martedì 6 ottobre 2020) Con l’arrivo della seconda ondata il governo lavora al Dpcm “ottobre”, che dovrebbe contenere le nuove misure per contenere il Coronavirus: ieri il Comitato Tecnico Scientifico (Cts) ha consegnato all’esecutivo le indicazioni per fronteggiare i contagi. Come previsto la “regola aurea” sarà quella di indossare le Mascherine in modo costante, anche all’aperto. Mascherine anche all’aperto Le uniche eccezioni all’obbligo di indossare la mascherina all’aperto sono rappresentate dalle situazioni in cui non si presenta il pericolo di incontrare altre persone, e cioè quando si guida un auto o la bici da soli, o ci si trova in una situazione isolata, per esempio al parco. Ma per tutte le altre circostanze sarà necessario portare la ... Leggi su tpi (Di martedì 6 ottobre 2020) Con l’arrivo della seconda ondata il governo lavora al“ottobre”, che dovrebbe contenere le nuove misure per contenere il Coronavirus: ieri il Comitato Tecnico Scientifico (Cts) ha consegnato all’esecutivo le indicazioni per fronteggiare i contagi. Come previsto la “regola aurea” sarà quella di indossare lein modo costante,all’aperto.all’aperto Le uniche eccezioni all’obbligo di indossare la mascherina all’aperto sono rappresentate dalle situazioni in cui non si presenta il pericolo di incontrare altre persone, e cioè quando si guida un auto o la bici da soli, o ci si trova in una situazione isolata, per esempio al parco. Ma per tutte le altre circostanze sarà necessario portare la ...

