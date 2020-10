Lista Champions, le scelte della Juventus: sorpresa Frabotta (Di martedì 6 ottobre 2020) La Juventus ha ufficializzato la Lista dei calciatori che potranno giocare in Champions League. Andrea Pirlo, come prevedibile, ha deciso di escludere Sami Khedira. Spunta invece la sorpresa Gianluca Frabotta. Il terzino si è espresso anche nelle gare di campionato contro Sampdoria e Roma. Juventus: la Lista della Champions 1 Szczesny 3 Chiellini 4 de Ligt 5 Arthur 7 Ronaldo 8 Ramsey 9 Morata 10 Dybala 12 Alex Sandro 13 Danilo 14 McKennie 16 Cuadrado 19 Bonucci 22 Chiesa Leggi anche:Mercato Juventus, cessione sul finale: il centrocampista passa al Parma 25 Rabiot 28 Demiral 30 Bentancur 31 Pinsoglio 33 Bernardeschi 38 Frabotta 39 Portanova 44 Kulusevski 77 Buffon I 23 bianconeri per la fase a ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 6 ottobre 2020) Laha ufficializzato ladei calciatori che potranno giocare inLeague. Andrea Pirlo, come prevedibile, ha deciso di escludere Sami Khedira. Spunta invece laGianluca. Il terzino si è espresso anche nelle gare di campionato contro Sampdoria e Roma.: la1 Szczesny 3 Chiellini 4 de Ligt 5 Arthur 7 Ronaldo 8 Ramsey 9 Morata 10 Dybala 12 Alex Sandro 13 Danilo 14 McKennie 16 Cuadrado 19 Bonucci 22 Chiesa Leggi anche:Mercato, cessione sul finale: il centrocampista passa al Parma 25 Rabiot 28 Demiral 30 Bentancur 31 Pinsoglio 33 Bernardeschi 3839 Portanova 44 Kulusevski 77 Buffon I 23 bianconeri per la fase a ...

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Khedira è stato escluso dalla lista UEFA della Juventus ?? - DiMarzio : #Juventus, la lista dei bianconeri per la #ChampionsLeague - tuttosport : #Juve, ecco la lista #Champions. Fuori #Khedira, c'è #Frabotta - paoloangeloRF : Champions, la lista dei bianconeri per la fase a gironi - chj1897com : La lista della #Juventus per la fase a gironi della Champions League 2020/2021. #Chiesa ha scelto la maglia numero… -