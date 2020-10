“Leccac…” GF Vip | Franceska Pepe si fa subito notare Cosa è successo poche ore dopo l’uscita dalla casa

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 6 ottobre 2020) Una grande puntata del GF Vip quella del 5 ottobre. Protagonista Adua del Vesco ma solo per i grandi scoop. Al secondo posto parimerito con la Gregoraci troviamo lei: la grandissimache è stata costretta a lasciare per sempre ladel GF Vip 2020. Difatti la giovane modella è stata eliminata dal pubblico a. Un’eliminazione che poco è piaciuta ai fan del reality vip, i quali hanno già dichiarato sui social di sperare di poterla rivedere in Tv molto presto. Quello che tutti si chiedono è: quando andrà da Barbara D’Urso? Nel frattempo però è già tornata su Instagram. E giusto poco fa ha pubblicato un video in cui ha dapprima ringraziato tutti per l’enorme affetto e sostegno ricevuto, e successivamente ha scagliato una ...