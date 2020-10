L’acqua precipitabile del pianeta sta aumentando | effetti sul clima

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 6 ottobre 2020) Per misurare la quantità di umidità nell’atmosfera, viene utilizzato il concetto di acqua. È definita come la quantità di acqua, espressa in altezza o massa, che si otterrebbe se tutto il vapore acqueo contenuto in una specifica colonna dell’atmosfera (di sezione orizzontale unitaria) condensasse e precipitasse. Si potrebbe dire che è la quantità di acqua liquida che cadrebbe su di noi se condensasse tutto il vapore acqueo che abbiamo sopra la nostra testa, dalla superficie terrestre alla parte superiore dell’atmosfera. Come per la quantità di pioggia raccolta nei pluviometri, l’acquaviene solitamente misurata in millimetri. Per chi non ne fosse a conoscenza, ha un ruolo cruciale nella distribuzione delle precipitazioni sul ...