La SSC Napoli comunica: "Tutti i tamponi processati sono negativi: due in elaborazione"

La SSC Napoli comunica che tutti i tamponi processati sono negativi e che solo due devono ancora essere elaborati.

