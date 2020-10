Kirby Fighters 2 - recensione (Di martedì 6 ottobre 2020) La paffuta creatura rosa della grande N è tornata in modo del tutto inaspettato, facendo la sua comparsa sul Nintendo eShop senza alcun preavviso. Il primo episodio del gioco picchiaduro 2D è stato pubblicato nel 2014 per Nintendo 3DS, come parte della Kirby: Triple Deluxe. Kirby Fighters 2 è disponibile in versione digitale al prezzo di 19,99€ ma vi anticipiamo subito di non esserne rimasti particolarmente colpiti. Il gioco richiama molto Super Smash Bros., purtroppo però si tratta solo di una piccola somiglianza estetica. Partiamo dal principio, ovvero dalle modalità di gioco disponibili. Il titolo possiede una modalità storia incentrata sulla scalata di una torre colma di Kirby nemici. Troverete anche gli iconici King Dedede e Meta Knight, acerrimi rivali della creatura ... Leggi su eurogamer (Di martedì 6 ottobre 2020) La paffuta creatura rosa della grande N è tornata in modo del tutto inaspettato, facendo la sua comparsa sul Nintendo eShop senza alcun preavviso. Il primo episodio del gioco picchiaduro 2D è stato pubblicato nel 2014 per Nintendo 3DS, come parte della: Triple Deluxe.2 è disponibile in versione digitale al prezzo di 19,99€ ma vi anticipiamo subito di non esserne rimasti particolarmente colpiti. Il gioco richiama molto Super Smash Bros., purtroppo però si tratta solo di una piccola somiglianza estetica. Partiamo dal principio, ovvero dalle modalità di gioco disponibili. Il titolo possiede una modalità storia incentrata sulla scalata di una torre colma dinemici. Troverete anche gli iconici King Dedede e Meta Knight, acerrimi rivali della creatura ...

