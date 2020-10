Juve-Napoli: Stendardo, la partita andava rinviata (Di martedì 6 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 06 OTT - Juventus-Napoli "andava rinviata". E' il parere di Guglielmo Stendardo, ex di Lazio e Atalanta, oggi avvocato. Usando "logica e buon senso" quella era la strada da intraprendere,... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 06 OTT -ntus-". E' il parere di Guglielmo, ex di Lazio e Atalanta, oggi avvocato. Usando "logica e buon senso" quella era la strada da intraprendere,...

