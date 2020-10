Guida in stato di ebbrezza | tre denunciati | patenti ritirate e veicoli sequestrati

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiProsegue l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio, finalizzati, oltre alla prevenzione dei reati in genere, anche alla sicurezza stradale, sia sulle principali arterie che nei centri abitati, ancora troppo spesso teatri di gravi incidenti le cui conseguenze sono rese maggiormente tristi dal fatto che il più delle volte risultano corollario del mancato rispetto alle norme del Codice della Strada. Incuranti degli altissimi rischi (per sé e per gli altri) che ciò comporta, ancora troppi automobilisti si mettono al volante dopo aver bevuto qualche bicchiere in più. L’attività svolta dai Carabinieri della Compagnia di Montella ha permesso di effettuare vari controlli all’esito dei quali per tre automobilisti sono stati ...