Flavio Briatore e Selvaggia Lucarelli avvistati insieme. Quella conversazione milanese che sorprende tutti (Di martedì 6 ottobre 2020) Una conversazione molto fitta, anche se gli argomenti non sono noti. Sta facendo piuttosto discutere lo scoop di Novella 2000, che riporta un incontro tutt’altro che “freddo” tra Flavio Briatore e Selvaggia Lucarelli. I due sono stati avvistati a Milano, e precisamente nel Baretto in Via Senato, in atteggiamenti particolarmente amichevoli e confidenziali. Uno scenario che stupisce non poco, dato che negli ultimi mesi la Lucarelli non ha usato giri di parole per criticare Briatore, prima per lo scoppio del focolaio di contagi da coronavirus al Billionaire e poi per come ha affrontato la malattia stessa. Che cosa si saranno detti Briatore e la Lucarelli, e cosa è cambiato nel loro rapporto? ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 6 ottobre 2020) Unamolto fitta, anche se gli argomenti non sono noti. Sta facendo piuttosto discutere lo scoop di Novella 2000, che riporta un incontro tutt’altro che “freddo” tra. I due sono statia Milano, e precisamente nel Baretto in Via Senato, in atteggiamenti particolarmente amichevoli e confidenziali. Uno scenario che stupisce non poco, dato che negli ultimi mesi lanon ha usato giri di parole per criticare, prima per lo scoppio del focolaio di contagi da coronavirus al Billionaire e poi per come ha affrontato la malattia stessa. Che cosa si saranno dettie la, e cosa è cambiato nel loro rapporto? ...

