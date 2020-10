Fiorentina, Pradè: “Chiesa alla Juve? Via per un amore non corrisposto. Errore avergli dato la fascia di capitano” (Di martedì 6 ottobre 2020) E' un commento amaro quello del d.s. della Fiorentina Daniele Pradè che così si è espresso sulla cessione di Federico Chiesa alla Juventus. "Un amore non corrisposto non può mandare avanti una storia. Questo è successo. Però sia a livello economico che sportivo per noi è stata un’operazione ottima, 60 milioni in un periodo così sono tanti. É stata una trattativa lunga, doveva rinnovare il contratto (fatto alle stesse condizioni di prima, 1,8 milioni d’ingaggio), dovevamo parlare delle modalità di pagamento etc. -riporta Gazzetta.it-. Ma sono felice di esserci tolti il peso di questa telenovela. Si parlava solo di questa situazione e non di campo e della squadra.Un capitano c'è solo un capitano...caption ... Leggi su itasportpress (Di martedì 6 ottobre 2020) E' un commento amaro quello del d.s. dellaDaniele Pradè che così si è espresso sulla cessione di Federico Chiesantus. "Unnonnon può mandare avanti una storia. Questo è successo. Però sia a livello economico che sportivo per noi è stata un’operazione ottima, 60 milioni in un periodo così sono tanti. É stata una trattativa lunga, doveva rinnovare il contratto (fatto alle stesse condizioni di prima, 1,8 milioni d’ingaggio), dovevamo parlare delle modalità di pagamento etc. -riporta Gazzetta.it-. Ma sono felice di esserci tolti il peso di questa telenovela. Si parlava solo di questa situazione e non di campo e della squadra.Un capitano c'è solo un capitano...caption ...

