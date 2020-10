Finti tamponi Covid a domicilio | nei guai infermiera e compagno

MediasetTgcom24 : Civitavecchia, finti tamponi a domicilio: indagati infermiera e compagno #covid - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Covid_19, tamponi fatti a domicilio ma falsi: infermiera li rubava dall'ospedale: davano finti certificati di negativit… - RassegnaZampa : #Covid_19, tamponi fatti a domicilio ma falsi: infermiera li rubava dall'ospedale: davano finti certificati di nega… - tusciaweb : Effettuavano tamponi a domicilio, ma erano finti Civitavecchia - Finti tamponi, indagati infermiera e il suo - Herbert403 : RT @AdriMCMLXI: La grande truffa dei falsi tamponi Un’infermiera li rubava dall’ospedale, il complice faceva il prelievo a pagamento. Poi… -

Ultime Notizie dalla rete : Finti tamponi

L’infermiera ed il compagno, che si spacciava per il medico, eseguivano tamponi per il Covid a pagamento, ma a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato, a domicilio; la donna li avrebbe sottratti ...Eseguivano tamponi per il Covid a domicilio, e davano sempre risultato negativo. Erano test finti e rubati in ospedale. Un'infermiera di Civitavecchia di 35 anni e il suo compagno 50enne sono accusati ...