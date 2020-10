Ezio Greggio spara a zero contro i reality: guai a Mediaset? (Di martedì 6 ottobre 2020) A Ezio Greggio sembra non piacere ciò che Mediaset è diventata. Il conduttore storico di Striscia la Notizia, La Sai l’ultima e molti altri programmi del Biscione sembra voler bocciare senza se e senza ma le scelte di Mediaset degli ultimi anni, che sembrano dare sempre maggior spazio ai reality show. Ezio Greggio ha parlato della sua visione della Mediaset di oggi a Il Fatto Quotidiano e l’han fatto senza peli sulla lingua: “Amo la tv rispettosa, fatta con autori, conduttori e professionalità. Detesto i reality e lo schiacciamento al basso che sta facendo Mediaset non mi piace assolutamente”. Poi, ha parlato dei suoi ultimi risultati professionali: ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 6 ottobre 2020) Asembra non piacere ciò cheè diventata. Il conduttore storico di Striscia la Notizia, La Sai l’ultima e molti altri programmi del Biscione sembra voler bocciare senza se e senza ma le scelte didegli ultimi anni, che sembrano dare sempre maggior spazio aishow.ha parlato della sua visione delladi oggi a Il Fatto Quotidiano e l’han fatto senza peli sulla lingua: “Amo la tv rispettosa, fatta con autori, conduttori e professionalità. Detesto ie lo schiacciamento al basso che sta facendonon mi piace assolutamente”. Poi, ha parlato dei suoi ultimi risultati professionali: ...

