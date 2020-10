Elisabetta Gregoraci | chi c’è dietro lo striscione in cielo? L’indiscrezione

(Di martedì 6 ottobre 2020) Questo articolo, chi c’èloin? L’indiscrezione . In molti si chiedono chi ci sialovolato sopra la casa del GFVip, indirizzato. Scopriamone di più. Tanta è la curiosità che ruota attorno al gesto delloche è volato insopra la casa del Grande Fratello Vip, con un messaggio indirizzato a. Quest’ultima infatti è …

HuffPostItalia : Elisabetta Gregoraci: 'Briatore mi trascurava. Quando morì mia madre, andò in discoteca' - carlosetsept1 : @LucillaMasini Ritira il premio Elisabetta Gregoraci - VanityFairIt : Il manager è intervenuto virtualmente nella puntata del «Grande Fratello Vip». E, all'ex moglie, ha dedicato qualch… - Luca_zone : RT @Novella_2000: Elisabetta Gregoraci ha avuto un flirt con Mr Rain a Battiti Live #gfvip - Luca_zone : RT @blogtivvu: Elisabetta Gregoraci, flirt con Mr Rain? Aereo al #GFVip: “E’ lui a scriverle” -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci

Vanity Fair Italia

Elisabetta Gregoraci è uno dei concorrenti più chiacchierati del Grande Fratello Vip 5. Modella, showgirl, conduttrice, ex dell’imprenditore Flavio Briatore e mamma di Falco Nathan, la Gregoraci sta ...A lanciare il sasso nello stagno è Mattino 5: la lettera indirizzata a Elisabetta Gregoraci non sarebbe opera della sua ex dolce metà Flavio Briatore. Colpo di scena su colpo di scena nella Casa del ...