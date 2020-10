Ed Sheeran: “Bullizzato a scuola perché ero rosso, mi consigliarono di tingere i capelli di nero per avere successo” (Di martedì 6 ottobre 2020) Ed Sheeran, che è diventato papà a settembre della piccola Lyra Antarctica Seaborn, è uno dei cantanti più ricchi del mondo con un patrimonio di 160 milioni di dollari. Il lancio internazionale del cantautore risale al 2011 con il primo singolo “The A Team” dall’album di debutto “+”. Da allora la carriera di Ed Sheeran non si è mai fermata: in cima alle classifiche di tutto il mondo e moltissimi riconoscimenti tra cui quattro Grammy Awards, considerati gli Oscar della musica mondiale. Ma Ed Sheeran ha avuto anche diversi momenti difficili prima di conoscere la popolarità e il successo. La star della musica, infatti, in un’intervista con il suo manager dal 2011, Stuart Camp, per il podcast ‘Straight Up‘ ha rivelato che all’inizio della sua ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Ed, che è diventato papà a settembre della piccola Lyra Antarctica Seaborn, è uno dei cantanti più ricchi del mondo con un patrimonio di 160 milioni di dollari. Il lancio internazionale del cantautore risale al 2011 con il primo singolo “The A Team” dall’album di debutto “+”. Da allora la carriera di Ednon si è mai fermata: in cima alle classifiche di tutto il mondo e moltissimi riconoscimenti tra cui quattro Grammy Awards, considerati gli Oscar della musica mondiale. Ma Edha avuto anche diversi momenti difficili prima di conoscere la popolarità e il successo. La star della musica, infatti, in un’intervista con il suo manager dal 2011, Stuart Camp, per il podcast ‘Straight Up‘ ha rivelato che all’inizio della sua ...

