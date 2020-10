Decreti sicurezza | alle Ong la modifica non basta

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 6 ottobre 2020) “Questo governo ha mantenuto il pregiudizio nei confronti dell’attività di soccorso, altrimenti avrebbe cancellato del tutto le multeOng”. Parla chiaro con HuffPost Giorgia Linardi, la portavoce di Sea Watch, all’indomani del via libera del Consiglio dei ministri al nuovo decreto sue immigrazione, che riscrive i dl Salvini. Niente più multe milionarieorganizzazioni non governative titolari delle navi, solo tra i 10.000 e 50.000 euro in caso di violazioni, richiamando la disciplina del Codice della navigazione, e sparite le sanzioni amministrative.Ma la norma non convince Linardi, che si domanda: “Perché introdurre multe per un illecito mai verificatosi?”. Secondo lei “il nuovo decreto non doveva essere pensato sulla base dell’impianto salviniano, ...