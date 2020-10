Covid | Zampa | “Mascherine all’aperto quando non si è soli”

Leggi su italiasera

(Di martedì 6 ottobre 2020) Oggi arriverà la firma, domani le misure anti-contagio presenti nuovo Dpcm saranno attive su tutto il Paese. Tra queste l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto, e non solo nei luoghi chiusi come imponeva la normativa vigente. Un punto su cui si è soffermata Sandra, sottosegretaria alla Salute, intervenuta a ‘Radio anch’io’ su Rai Radio 1. “Le mascherine non sono previstesi è lontano dagli altri – ha spiegato – per esempio se va in campagna, in giardino, nel proprio orto, a camminare nei boschi, in spazi desolati, se sì è in bici, in moto e in auto da soli o con i propri congiunti. Se invece si è in luoghi chiusi, in palestra, in auto con gli amici, per strada con persone vicine e all’aperto insieme ad altre persone, allora le ...