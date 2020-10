Covid, Speranza: «Dati in crescita, niente illusioni. Giusta proroga stato emergenza». E in Aula manca il numero legale (Di martedì 6 ottobre 2020) La situazione coronavirus in Italia è migliore di altri Paesi, ma bisogna tenere alta l'attenzione e non bisogna farsi illusioni. Ne è convinto il ministro della Salute,... Leggi su ilmattino (Di martedì 6 ottobre 2020) La situazione coronavirus in Italia è migliore di altri Paesi, ma bisogna tenere alta l'attenzione e non bisogna farsi. Ne è convinto il ministro della Salute,...

Siamo diventati in tutto il mondo simbolo di resistenza al Covid, anche se è una battaglia non ancora ... Guardiamo al futuro con la speranza e la fiducia che hanno caratterizzato i nostri padri e i ...

Coronavirus, proroga dello stato di emergenza: alla Camera manca per due volte il numero legale

Manca per ben due volte il numero legale alla Camera per il voto sulle risoluzioni legate alle comunicazioni del ministro della Salute, Roberto Speranza, in merito alla proroga al 31 gennaio 2021 ...

