Covid in Campidoglio, positivo il capo di Gabinetto. Virginia Raggi in autoisolamento (Di martedì 6 ottobre 2020) ... Francesco Figliomeni, è risultato positivo, oggi è stato il turno del capo di Gabinetto del sindaco, Stefano Castiglione, fa sapere Leggo. E' scattato il protocollo che prevede il tracing dei ... Leggi su blitzquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) ... Francesco Figliomeni, è risultato, oggi è stato il turno deldidel sindaco, Stefano Castiglione, fa sapere Leggo. E' scattato il protocollo che prevede il tracing dei ...

ilfoglio_it : +++ Paura in Campidoglio. Positivo al Covid il capo di gabinetto di Raggi+++ - di @simocanettieri - mariopaps : Covid in Campidoglio Stefano Castiglione, magistrato della Corte dei Conti e capo gabinetto di Virginia Raggi, è po… - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Il Comune lascia ai singoli la responsabilità di testarsi. E fioccano le proteste: 'Troppa superficialità' #coronavirus #camp… - augusto_amato : Caos in Campidoglio, nessun tampone obbligatorio dopo la due positività. C'è un cluster? - ilfaroonline : Campidoglio: accertato caso Covid in ufficio di Gabinetto, Raggi in autoisolamento -