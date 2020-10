"Coprifuoco? Covid non ha orari. Limitare la vita sociale al necessario" (Di martedì 6 ottobre 2020) “Gli ospedali si preparano alla seconda ondata per non ripetere gli errori della prima, quando malati infetti entrarono in reparti e Rsa. I pronto soccorso si stanno riempiendo e la guardia va tenuta alta. Velocizziamo i processi dei tamponi e già ora ne facciamo più che a marzo e aprile”. Così sulla Stampa il virologo Arnaldo Caruso, professore ordinario e presidente della Società italiana di virologia.“Il virus non ha orari e gli assembramenti non avvengono solo dopo le 23. Bisogna imporre la mascherina al chiuso con disinfettanti, distanze e soprattutto controlli severi”. I locali senza gli spazi necessari “purtroppo in questa fase devono chiudere”.I contagi, spiega, “crescono in modo lento, ma progressivo. Non c’è la gravità del passato perché l’età media ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 ottobre 2020) “Gli ospedali si preparano alla seconda ondata per non ripetere gli errori della prima, quando malati infetti entrarono in reparti e Rsa. I pronto soccorso si stanno riempiendo e la guardia va tenuta alta. Velocizziamo i processi dei tamponi e già ora ne facciamo più che a marzo e aprile”. Così sulla Stampa il virologo Arnaldo Caruso, professore ordinario e presidente della Società italiana di virologia.“Il virus non hae gli assembramenti non avvengono solo dopo le 23. Bisogna imporre la mascherina al chiuso con disinfettanti, distanze e soprattutto controlli severi”. I locali senza gli spazi necessari “purtroppo in questa fase devono chiudere”.I contagi, spiega, “crescono in modo lento, ma progressivo. Non c’è la gravità del passato perché l’età media ...

