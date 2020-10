“Conflitto d’interessi il primo step Stop al potere dei grandi editori” (Di martedì 6 ottobre 2020) Quello dell’editoria rientra tra i settori menzionati nell’ambito delle attività incompatibili per poter ricoprire incarichi di governo nazionale, regionale e locale. Tocca anche questo aspetto la legge sul conflitto d’interessi che dovrebbe approdare in Aula alla Camera a novembre prossimo. Proprio... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 6 ottobre 2020) Quello dell’editoria rientra tra i settori menzionati nell’ambito delle attività incompatibili per poter ricoprire incarichi di governo nazionale, regionale e locale. Tocca anche questo aspetto la legge sul conflitto d’interessi che dovrebbe approdare in Aula alla Camera a novembre prossimo. Proprio... Segui su affaritaliani.it

crippa5stelle : Domani, in commissione Affari costituzionali alla Camera, voteremo l’adozione del testo base della proposta di legg… - petergomezblog : “In Italia misure anticorruzione efficaci ma ostacolate dalla durata dei processi. L’indipendenza politica dei medi… - Affaritaliani : “Conflitto d’interessi il primo step Stop al potere dei grandi editori” - fattoquotidiano : Conflitto d’interessi, primo ok al testo base di M5s e Pd. I renziani non votano. Dagli imprenditori alle toghe in… - erregi69 : Conflitto d’interessi, primo ok al testo base di M5s e Pd. I renziani non votano. Dagli imprenditori alle toghe in… -

Ultime Notizie dalla rete : “Conflitto d’interessi Truffe, fregature in banca e consulenza finanziaria: c'e un vaccino? Una conferenza online da vedere e ascoltare Fortune Italia