Concorso per Agenzia Dogane e Monopoli, 1226 posti: ecco i requisiti (Di martedì 6 ottobre 2020) Due bandi per 1.226 posti messi a Concorso dall’Agenzia Dogane e Monopoli per nuove assunzioni nel settore economico, amministrativo e contabile Attraverso un nuovo bando pubblico l’Agenzia Dogane e Monopoli cerca chimici, tecnici di laboratorio, ingegneri, traduttori, informatici, personale di controllo sulle accise. Le domande per il Concorso vanno presentate entro entro le 23.59 del trentesimo giorno decorrente da quello della pubblicazione del bando sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 766 le assunzioni nella fascia F1 L’Agenzia delle ... Leggi su zon (Di martedì 6 ottobre 2020) Due bandi per 1.226messi adall’per nuove assunzioni nel settore economico, amministrativo e contabile Attraverso un nuovo bando pubblico l’cerca chimici, tecnici di laboratorio, ingegneri, traduttori, informatici, personale di controllo sulle accise. Le domande per ilvanno presentate entro entro le 23.59 del trentesimo giorno decorrente da quello della pubblicazione del bando sul sito internet dell’dellee deie del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 766 le assunzioni nella fascia F1 L’delle ...

