Calciomercato Juventus, colpo dalla Spagna: Marcelo di nuovo con Ronaldo (Di martedì 6 ottobre 2020) Il Calciomercato non dorme mai, e a poche ore dalla fine della sessione stiva il pensiero va già a quella invernale, o addirittura a quella di fine stagione nel 2021. Non avviene solo per i tifosi, ma anche e soprattutto per dirigenti e calciatori, che devono programmare il futuro, proprio o del club e muoversi d’anticipo. La Juventus si è sempre dimostrata abile nel saper programmare anzitempo in propri spostamenti, con molta lungimiranza, come nel caso dell’acquisto lo scorso gennaio di Dejan Kulusevski. Ed infatti la dirigenza juventina starebbe tenendo d’occhio alcune situazioni, che potrebbero scoppiare la prossima estate, per accaparrarsi un campione di assoluto livello. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, annuncio dell'ultim'ora: "Tre affari in ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Ilnon dorme mai, e a poche orefine della sessione stiva il pensiero va già a quella invernale, o addirittura a quella di fine stagione nel 2021. Non avviene solo per i tifosi, ma anche e soprattutto per dirigenti e calciatori, che devono programmare il futuro, proprio o del club e muoversi d’anticipo. Lasi è sempre dimostrata abile nel saper programmare anzitempo in propri spostamenti, con molta lungimiranza, come nel caso dell’acquisto lo scorso gennaio di Dejan Kulusevski. Ed infatti la dirigenza juventina starebbe tenendo d’occhio alcune situazioni, che potrebbero scoppiare la prossima estate, per accaparrarsi un campione di assoluto livello. LEGGI ANCHE:, annuncio dell'ultim'ora: "Tre affari in ...

DiMarzio : #Calciomercato #Juventus, visite mediche per #Chiesa. VIDEO - SkySport : Chiesa alla Juventus, visite mediche in corso. VIDEO - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Juventus, visite mediche per Federico Chiesa Operazione da 50 milioni, prestito con obbligo di ri… - heyserkanbolat : RT @NicoSchira: La fiducia di Andrea #Pirlo che l’ha preferito a De Sciglio e Pellegrini come vice Alex Sandro: la #Juventus blinda il giov… - RConte90 : RT @NicoSchira: La fiducia di Andrea #Pirlo che l’ha preferito a De Sciglio e Pellegrini come vice Alex Sandro: la #Juventus blinda il giov… -