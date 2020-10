Calciomercato: da Dzeko a Messi, le principali trattative non andate in porto (Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA - Si è conclusa la sessione di Calciomercato. E' stato un mercato caratterizzato da tantissimi prestiti, sono stati davvero pochi gli acquisti a titolo definitivo. Il colpo più importante è stato ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA - Si è conclusa la sessione di. E' stato un mercato caratterizzato da tantissimi prestiti, sono stati davvero pochi gli acquisti a titolo definitivo. Il colpo più importante è stato ...

sportli26181512 : #Calciomercato: da Dzeko a Messi, le principali trattative non andate in porto: Il #calciomercato si è appena concl… - alex_asr : RT @alex_asr: Dopo '' Smalling ''.. Che voto date al Mercato della ROMA ? #ASRoma #Roma #Smalling #Fonseca #Friedkin #calciomercato #calcio… - calciomercato_m : MERCATO - Il bilancio dei bookmaker: Dzeko in testa nelle puntate, in molti avevano creduto al passaggio alla Juve… - GiulioCupellaro : ?? Olè olè olè olè: - Riise - Toni - Salah - Strootman ('Kevin') - Dzeko - Schick(e) - #Smalling AAA: cercasi alt… - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ? #Juventus - ESCLUSIVO #Iuliano: “#Chiesa fa felici tutti. #Morata ripiego di #Dzeko e #Suarez ? ?? #CMITmercato via @… -