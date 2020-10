Alessandra Mussolini, in lacrime a Storie Italiane: 'Non so se riuscirò ad allenarmi per sabato'. Eleonora Daniele la consola (Di martedì 6 ottobre 2020) Ha rotto il silenzio ai microfoni di Storie Italiane , su Rai1, Alessandra Mussolini dopo l'incidente che ha avuto ieri durante le prove per la quarta puntata di Ballando con le stelle , in seguito al ... Leggi su leggo (Di martedì 6 ottobre 2020) Ha rotto il silenzio ai microfoni di, su Rai1,dopo l'incidente che ha avuto ieri durante le prove per la quarta puntata di Ballando con le stelle , in seguito al ...

Affaritaliani : Mussolini in lacrime a Storie italiane: “Quell’incidente...” - Quoretorino : RT @opificioprugna: A 'Ballando con le stelle', Alessandra Mussolini si ferisce cadendo a testa in giù. Ed è subito 25 Aprile. ( Gianluca… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: STORIE ITALIANE: ALESSANDRA MUSSOLINI PERDE IN DIRETTA SANGUE DAL NASO, SABATO BALLERÀ? - leggoit : Alessandra Mussolini, in lacrime a Storie Italiane: «Non so se riuscirò ad allenarmi per sabato». Eleonora Daniele… - ringoringhetto : Ballando con le Stelle, dramma per Alessandra Mussolini: cade di faccia, corsa in ospedale -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandra Mussolini Alessandra Mussolini cade durante le prove di "Ballando con le stelle": ricoverata L'HuffPost Alessandra Mussolini, in lacrime a Storie Italiane: «Non so se riuscirò ad allenarmi per sabato». Eleonora Daniele la consola

Ha rotto il silenzio ai microfoni di Storie Italiane, su Rai1, Alessandra Mussolini dopo l’incidente che ha avuto ieri durante le prove per la quarta puntata di Ballando con le stelle, in seguito al ...

Ballando con Le Stelle, Alessandra Mussolini cade e si fa male durante le prove

Non c’è pace per “Ballando con le stelle” quest’anno. Tra casi di Covid-19 (prima Daniele Scardina e poi Samuel Peron) e l’appendicite fulminea di Raimondo Todaro, c’è spazio pure per un infortunio. A ...

Ha rotto il silenzio ai microfoni di Storie Italiane, su Rai1, Alessandra Mussolini dopo l’incidente che ha avuto ieri durante le prove per la quarta puntata di Ballando con le stelle, in seguito al ...Non c’è pace per “Ballando con le stelle” quest’anno. Tra casi di Covid-19 (prima Daniele Scardina e poi Samuel Peron) e l’appendicite fulminea di Raimondo Todaro, c’è spazio pure per un infortunio. A ...