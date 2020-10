Al GfVip Franceska Pepe fuori tra liti e urla. Myriam, Ruta e Morra in nomination (Di martedì 6 ottobre 2020) Franceska Pepe è l'eliminata della settima puntata del Grande Fratello Vip 5. In nomination Myriam Catania, Maria Teresa Ruta e Massimiliano Morra. Sceneggiata di Adua Del Vesco, mentre Matilde Brandi impazzisce e inveisce contro Tommaso Zorzi. Lettera diplomatica di Flavio Briatore all'ex moglie Elisabetta Gregoraci. Alfonso Signorini parte a bomba elogiando Guenda per aver parlato di Dante: “Hai ricordato la storia d'amore di Paolo e Francesca nel sesto canto della Divina Commedia, brava, grazie, quest'anno ricorrono i 700 anni dalla sua scomparsa”. Rimandato: è il quinto canto. GfVip, Message in the bottle Dopo la velenosa intervista a “Il Fatto Quotidiano” e il warning di venerdì scorso, Flavio Briatore ha scritto a ... Leggi su iltempo (Di martedì 6 ottobre 2020)è l'eliminata della settima puntata del Grande Fratello Vip 5. InCatania, Maria Teresae Massimiliano. Sceneggiata di Adua Del Vesco, mentre Matilde Brandi impazzisce e inveisce contro Tommaso Zorzi. Lettera diplomatica di Flavio Briatore all'ex moglie Elisabetta Gregoraci. Alfonso Signorini parte a bomba elogiando Guenda per aver parlato di Dante: “Hai ricordato la storia d'amore di Paolo e Francesca nel sesto canto della Divina Commedia, brava, grazie, quest'anno ricorrono i 700 anni dalla sua scomparsa”. Rimandato: è il quinto canto., Message in the bottle Dopo la velenosa intervista a “Il Fatto Quotidiano” e il warning di venerdì scorso, Flavio Briatore ha scritto a ...

