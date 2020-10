20 anni di CSI – Scena del crimine Cosa fanno oggi le guest star?

(Di martedì 6 ottobre 2020) Brandite la lampada laser, la squadra di CSI – Scena del crimine celebra 20 anni a caccia di Dna. Creata da Anthony E. Zuiker per CBS, la serie prodotta da Jerry Bruckheimer debuttò in patria il 6 ottobre 2000 macinando 16 stagioni, per un successo consacrato da 6 Emmy Awards. La serie regina di spin-off (CSI: Miami 2002-2012, CSI: NY 2004-2013, e CSI: Cyber 2015-2016) segue le indagini della polizia scientifica di Las Vegas guidata dal brillante Gil Grissom (William Petersen) che risolve crimini esaminando le prove disseminate sulla scena del delitto.

SonoMaleducata : @zerogradiK Anticipammo di anni le scene di CSI. - musicofilo3 : @musicafredda @montru23 Da non fan della difesa a 3 ma questo ha giocato anni punta che segna quanto me al csi, pro… - Ginko92_ : RT @ErikaScagliari1: Parliamo dell’inviata che entra nella stanza del killer dove ci sono i famosi bigliettini e lei li tocca senza guanti.… - ErikaScagliari1 : Parliamo dell’inviata che entra nella stanza del killer dove ci sono i famosi bigliettini e lei li tocca senza guan… - mtv41801 : RT @TenarisDalmine: Dario, capo reparto del magazzino di Costa Volpino, da 15 anni è presidente di una società sportiva locale che accoglie… -

Ultime Notizie dalla rete : anni CSI

Vanity Fair.it

Modena “città della lettura” nel week end con circa 1.000 appassionati di libri per ragazzi che, in presenza e nel rispetto delle disposizioni Covid-19, hanno partecipato agli incontri di Passa la Par ...Sul palco Vasco Brondi con il suo "Talismani per tempi incerti", spettacolo nato proprio in questi mesi così particolari e complicati ...