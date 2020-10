Xbox Series X S saranno region free?

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Buone notizie per coloro che amano i giochi importati o che collezionano versioni di altri paesi. Secondo quanto riferito dal sito spagnolo MeriStationX e.Ciò farà sì che tutti gli utentiin grado di inserire dischi da qualsiasie indipendentemente dall'origine della loro console. Allo stesso modo,X e S manterranno questa feature anche in formato digitale, consentendo ai giocatori di visitare tutti gli store mondiali senza restrizioni di sorta.Come è già successo conOne, la generazione diX/S non cambierà la politica al ...