Tina fa spogliare Michele in studio: “Anche io voglio lasciarti il numero di telefono” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Simpatico siparietto nell’odierna puntata di “Uomini e Donne”. Protagonista indiscusso è stato il cavaliere Michele, il quale è finito al centro delle attenzioni di tre dame: Roberta, Carlotta e Lucrezia. Un successo, quello dell’uomo, che ha incuriosito anche l’opinionista del programma condotto da Maria De Filippi, Tina Cipollari. Lo storico volto della trasmissione per capire i motivi del successo del cavaliere lo ha fatto avvicinare, invitandolo ad aprirsi la camicia per mostrare gli addominali: “Sei andato proprio a ruba – dice l’opinionista – slacciati la camicia, tanto per vedere che c’è sotto…”. Tina ha gradito il fisico del cavaliere: “Posso lasciarti anche io il mio numero…”. Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 5 ottobre 2020) Simpatico siparietto nell’odierna puntata di “Uomini e Donne”. Protagonista indiscusso è stato il cavaliere, il quale è finito al centro delle attenzioni di tre dame: Roberta, Carlotta e Lucrezia. Un successo, quello dell’uomo, che ha incuriosito anche l’opinionista del programma condotto da Maria De Filippi,Cipollari. Lo storico volto della trasmissione per capire i motivi del successo del cavaliere lo ha fatto avvicinare, invitandolo ad aprirsi la camicia per mostrare gli addominali: “Sei andato proprio a ruba – dice l’opinionista – slacciati la camicia, tanto per vedere che c’è sotto…”.ha gradito il fisico del cavaliere: “Possoanche io il mio…”.

annakiara119 : RT @6dimattina_: TINA CHE VUOLE FAR SPOGLIARE A STO CRISTIANO AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA #UominieDonne - sweeetcreatureh : Tina che fa avvicinare Michele per farlo spogliare ?????? #UominieDonne - Ranocchietta_ : Tina che fa spogliare gli uomini ??????????#uominiedonne - 6dimattina_ : TINA CHE VUOLE FAR SPOGLIARE A STO CRISTIANO AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA #UominieDonne -

